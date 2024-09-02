勞工局將邀請企業參與「企業說明會」，有助於求職者更深入了解企業。（台中市府提供）

台中市去年失業率3.5％創歷年最低，勞動參與率達60.9％則超越全國平均，台中市勞工局7日將在豐原陽明市政大樓舉辦大型徵才活動，38家企業提供2000個職缺，薪資最高上看7萬元，其中近4成、754個職缺不限學歷和經驗，吸引求職者躍躍欲試。

為協助山線地區求職者順利就業，勞工局已陸續在北屯區、潭子區、大雅區、后里區等地辦理徵才活動。「富市台中 就業成功」綜合產業徵才活動是山線最大場，將於7日上午10時至下午2時在豐原陽明市政大樓舉辦。

勞工局長林淑媛表示，去年台中市失業率3.5％是歷年最低，勞動參與率達60.9％也超越全國平均（59.22％）。此次活動邀請友達光電、久裕興業、雲雀國際及瓦城泰統等38家知名企業，將提供超過2000個職缺，平均薪資約為3萬6000元，最高上看7萬元。

38家企業提供工程師、技術員、業務專員、餐飲服務員、房務員和門市人員等職缺。值得一提的是，2000個名額中，高達近4成、754個職缺不限學歷和經驗，大幅降低求職門檻，職缺占比最大為餐飲服務廚師及服務人員；另還有製造業廠商招募現場作業人員。

目前處於高學歷時代，此次大幅降低求職門檻，林淑媛認為，許多企業不一定以學歷為第一，而是需要有能力、負責任的人，希望求職者拿出實力勇於挑戰，一定能找到合適的工作。

勞工局同時邀請8家企業參與「企業說明會」，透過企業代表向求職者介紹職缺內容、薪資福利等資訊，有助於求職者更深入了解企業，促進雙方媒合成功機會，協助企業補足人力需求。

台中市就業服務處說明，此次徵才活動採履歷E化，民眾可事先至台灣就業通網站登錄並開啟個人履歷，或至各就業服務站(台)辦理求職登記後，於活動當日持身分證件現場套印公司履歷表。