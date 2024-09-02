民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院2日裁定無保請回，但裁定書裡認定台北市都委會執祕邵琇珮是關鍵共犯，邵今早已前往廉政署應訊。國民黨台北市議員游淑慧指出，目前懷疑是卲教京華城如何使用《都市計畫法》24條，以都更條例內容創設3項獎勵。

游淑慧指出，在京華城申請、取得容積的幾年間，邵琇珮一直都是都發局總工程司，後來才調都委會執行祕書，而卲作為京華城案關鍵角色，目前也在懷疑是卲教京華城如何使用《都市計畫法》24條，以都更條例內容創設3項獎勵，自提申請容積獎勵，後獲得20％的容積獎勵，並自購30％的容積移轉。

她說，邵琇珮也有到議會出席幾次關鍵協調會，和業者開會。此外，京華城2020年8月有送草案，接著時任都發局長黃景茂就批了一個簽，一份告訴京華城案子適法性有問題，一份給局裡「我們同步組成一個專案小組」，之後2020年10月12日局處會議討論京華城案，但這是局的專案小組而非都委會專案小組，討論此案很矛盾。

★未經判決確定，應推定為無罪。