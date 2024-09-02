【全程字幕】京華城容積率怎算出來? 應曉薇"關鍵質詢"成轉捩點 柯文哲秒回1句埋下"圖利"禍端

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案遭檢方聲押，台北地院今（2日）凌晨裁定無保請回，隨後柯表示自己直到今年3至4月才知情京華城容積率達到840％。柯上述說法遭到質疑，台北市議員應曉薇昔日針對京華城容積率質詢的影片也被翻出。

據《中國時報》8月30日報導，威京集團主席沈慶京為把京華城土地容積率提高至840％，透過應曉薇向柯市府一再陳情請求放寬容積率，由於兩人對數千萬元金流交代不清，台北地方法院30日凌晨裁定沈慶京羈押禁見、可抗告；應曉薇涉嫌貪污，也遭裁定羈押禁見。

應曉薇過去在議會多次關心京華城案，其2017年6月6日質詢的影片也被翻出；她當時質疑市府未依法給予京華城應有的容積率，時任副市長林欽榮表示，該案公告是「商三特」，容積率不是560％，而是要以都市計畫個案載記，時任都發局長林洲民則表示，京華城整塊梯型基地的總容積率是392％，L型基地占全部梯形基地的70％，若是以560％容積率計算，要包含西北角基地整體開發，但該開發案並不含西北角。

對此，應曉薇則表示，整個容積率範圍有分整體開發的區域，整個街廓也有分L型基地，整個容積率的定奪又分為捐地前與捐地後，若不講清楚恐使小地主、股民以及權益受損人提告。

當時柯文哲則表示，該案花了26年，並透露很多公務員都怕會圖利廠商；應曉薇則認為，市長該做到的是保護市民財產，而非保護官員仕途。

應曉薇針對京華城容積率質詢的影片被翻出，也讓柯文哲稱「840％容積率是今年3、4月媒體報導才知道」的說法受到質疑。

★未經判決確定，應推定為無罪。