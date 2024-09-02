因涉入京華城案遭檢方聲押的民眾黨主席柯文哲，今（2）日被台北地院羈押庭裁定無保請回，讓小草們相當興奮。然而，資深媒體人謝寒冰直言，柯文哲已不可能再回到過去的狀態、現在已進入「後阿北時代」，因為大多數人已對他失望，同時，他接下來將面臨官司，無法再處理黨內事務。

謝寒冰今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲並沒有像小草所想，被無保請回後就成了政治英雄、回魂了，因為大多數人對北檢的偵辦方式感到不齒，不代表他們已轉過來信任柯，這是兩回事。

「柯文哲想藉這個機會翻身、號召凝聚力，其實很難」，謝寒冰接著說，由於假帳案的關係，柯文哲的信任度受到重挫，很多人甚至可能不再信任他，因為他過去一再強調「SOP」、「看制度不看人」，現在事實證明，他什麼都做不到，只信人不信制度。

謝寒冰直言，柯文哲永遠無法重拾過去的光環，他的支持度「只能在10%上下掙扎」，因為假帳案、買商辦等事傷了很多人的心。此外，柯文哲只是被無保請回，接下來他還是會因官司問題，而無法去處理黨內事務，民眾黨更可能因此爆發新一波內鬥，「現在已經進入後阿北時代」。

★未經判決確定，應推定為無罪。