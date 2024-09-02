前台北市長柯文哲涉京華城案遭北檢訊問、逮捕、聲押，整個周末沸沸揚揚最後無保請回，桃園市議員凌濤直指北檢的調查過程錯漏頻出，點出3大缺失：證據不夠為押而押、透過親綠媒體放話帶風向、關鍵人士該傳的沒傳，導致大傷司法公信，難認沒人下指導棋，他期盼檢方能堅守司法公信，澄清外界疑慮。

凌濤說，柯文哲有無問題尚待司法釐清，但北檢的調查過程有三大缺失，斲傷司法公信。第一點是「證據不夠，為押而押？」，他說不同於鄭文燦案有具體金流以及監聽譯文，京華城案雖頗有爭議，但檢調並未掌握對價關係及金流事證，就偵辦柯文哲圖利、貪汙，對比台南市長黃偉哲市府光電弊案涉圖利業者91億還能全身而退，檢方標準為何不同，外界都非常好奇。

凌濤也認為北檢透過親綠媒體放話帶風向，他說在偵查過程中，有特定親綠媒體報導柯妻陳佩琪在ATM存款大額現金，卻講不出與京華城案有何相關。此事若為假，針對報導及言之鑿鑿的引述，事實查核中心及NCC應啟動假訊息調查；若為真，北檢嚴重違反偵查不公開。這些非基於事證的放話做法，能說服大家北檢依法行政？

凌濤也提到北檢該傳的沒傳，恐有處理柯文哲的壓力。他說黃珊珊被北市民代稱為「關鍵人士」，又是時任副市長，北檢至今未傳喚到案說明。此外，北檢誤導北院京華城案關係人北市都委會執祕邵琇珮「畏罪潛逃」，卻遭當事人打臉根本未被傳喚，現在才緊急補破網。這些人理論上都是重要關係人，北檢不先處理，卻直接逮捕、聲押柯文哲，是否有人給予壓力？

「賴清德掌控的司法機器誰來制衡？」凌濤說，調查、起訴，本就是檢察官的職權，但必須基於證據，無所偏頗，北檢這次的做法讓外界殊難相信沒人下指導棋，期盼檢方能堅守司法公信，澄清外界的疑慮。

★未經判決確定，應推定為無罪。