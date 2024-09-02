台中市員警日前在路上發現1部廂型車後座坐滿乘客，駕駛看到員警靠近，一臉心虛低頭欲加速離開，員警立即上前攔查，才發現原來車廂內一共是5名泰國籍的逃逸移工，都可以組成一支籃球隊了，由於人數眾多，立即通報線上巡邏警力前往支援，將5人全移送移民署台中專勤隊查處。

台中市警二分局永興派出所2名員警8月30日執行守望勤務行經北區中清路與太原路口時，發現一部廂型車塞滿了人十分可疑，駕駛發現員警在旁邊，也刻意閃避與員警眼神交會，並想要加速駛離現場。

員警攔查後才發現原來是廂型車後座載滿了外籍移工，在打開車門的瞬間，5名男移工似乎被員警嚇傻，如同石化般一動也不動，連話都不敢回應，駕駛也趕緊辯解，自己只是人力派遣公司員工，只負責接送他們上下班，對他們是否逃逸一概不清楚。

員警見對方人數眾多，不敢掉以輕心，立即通報警力到現場支援，一查車內5名泰國籍的移工通通都是非法居留於台灣1至3個月，逃逸期間與同鄉四處過著打零工的生活，每天提心吊膽，突然被警察包圍盤查，嚇呆只能乖乖配合，員警也是出動廂型車將這1支失聯移工籃球隊移送移民署台中專勤隊查處。

警二分局分局長周俊銘呼籲，民眾聘用逃逸移工，或未經勞動部許可，聘用非本人合法引進的移工，一經查獲確認違法，依就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，切勿心存僥倖以身試法。