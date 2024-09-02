彰化縣政府精選8條步道、規畫為期將近3個月「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，廣邀各界來彰化吃美食、走步道健行運動。（葉靜美攝）

彰化縣長王惠美（右）介紹「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動8條精選步道。（葉靜美攝）

彰化縣政府精選8條步道、規畫為期將近3個月「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，凡自9月7日起至11月30日活動期間，完登8條登山步道其中4條，就有機會把iPad Air等大獎帶回家，縣府今(2)日為活動宣傳熱身，邀請藝人王燦代言，與縣長王惠美一起廣邀各界來彰化吃美食、走步道健行運動。

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」宣傳活動，王燦開場演唱歌曲，不忘將「卦山」加入歌詞中，會中他稱讚彰化爌肉飯不會太甜，也不會太鹹，還非常有滋味，他與王惠美一起邀請大家來彰化吃爌肉飯等美食，並參加步道健行活動，還能抽大獎。

卦山大縱走8條登山步道，包括彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭中央嶺及十八彎古道、田中森林公園步道及二水坑內坑森林步道。

王惠美表示，「卦山大縱走」活動邁入第三年，今年以「小山怪挑戰」為主題，精選縣內8條景色優美步道，規畫三部曲系列活動，第一部曲「登山健行抽好禮」，活動期間只要參加8條步道健行，即可透過「愛玩彰化」官方LINE帳號參加數位集章抽獎，走完4條就有1次抽獎機會，獎品包括iPad Air、Apple Watch、50吋電視等豐富獎項；且只要完登一條登山步道就享有37家特約店家優惠或滿額贈禮。

第二部曲「健走美食之旅」，10月12日在八卦山天空步道，將與彰化爌肉飯節-大胃王比賽結合，只要報名參加並完登步道者，即可免費兌換爌肉飯。

王惠美說，第三部曲「千人齊步走」活動，8條路線規畫於9月7、14、28日及10月5、12、26日、11月9、16日共舉行8場次的健行活動，民眾只要上網完成報名並加入《愛玩彰化》LINE參與卦山大縱走活動，每條路線完成2枚數位集章任務，即可兌換步道完登禮，獎品有袖套、登山襪、小方巾、涼感巾、爌肉飯、保溫瓶等；10月5日在社頭清水岩寺將舉辦主場活動；而社頭「中央嶺步道」更是這幾條步道中風景美麗且難易度最高，被列為台灣必訪百大步道之一，歡迎大家來挑戰。