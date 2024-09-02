為協助企業擁抱AI科技，解決導入AI過程中的挑戰，台灣大哥大總經理林之晨與資訊長蔡祈岩耗時2年，完成第一本聚焦於台灣企業AI應用書籍《AI的它時代，臺灣企業的大機遇》已正式發行。上市不到一週即登上暢銷書排行榜。

為加速推動AI在企業中的運用，幫助企業成為「它時代」的贏家，台灣大哥大與天下雜誌於2日舉辦《AI的它時代升級實戰｜共學講座》，逾百位來自各領域企業經營者共襄盛舉。

總經理林之晨與資訊長蔡祈岩分別以「AI時代的影響與機會」及「企業運用AI的五大策略維度」為題，分享AI趨勢與應用策略框架。

臺灣科技大學特聘教授盧希鵬也以「用AI在超連結世界找出競爭優勢」為主題，提供前瞻見解。

台灣大哥大同時宣布成立「AI共學社群」，為有志導入AI的企業提供交流平台。企業可透過AI助理實作練習平台，填寫導入AI的初步規劃及過程中遇到的問題，台灣大哥大總經理林之晨與資訊長蔡祈岩將親自回覆，並不定期舉行交流會議。

林之晨表示，數位轉型的紅利期已經結束，企業的升級必須找到新的典範。從2020年起， AI時代的大週期將帶來比過去80年更劇烈的變化。作為APEC 企業諮詢委員會(APEC Business Advisory Council，ABAC)台灣的三位代表之一，從全球經濟的格局中，分享台灣在AI時代的機會，包括AI第一波帶動的半導體、伺服器、電腦與手機等硬體基礎建設需求，也就是產業常說的「科技軍火」商機，台灣是名列前茅的受惠者，以及因少子化和缺工問題而加速自動化的機會。台灣已經克服了經濟發展瓶頸，具備強勁的經濟和科技實力，使其在AI趨勢中占據優勢。人口不足問題促使台灣積極引進國際多元人才，進一步提升國際化水平。

林之晨進一步指出企業需要在低成長的營運體系中運用AI提升生產力，並發展新的商業模式，創造獲利增長，如LINE與台灣大合作，推出為中小企業打造的「AI語音預約服務」，發展新的AI獲利引擎。面對AI技術的快速發展，沒有人可以孤軍奮戰。除了軟體的發展是關鍵，新創聚落是台灣在這個AI時代的重要戰略。

蔡祈岩表示， AI的它時代已經啟動，向來對世界局勢敏感的台灣企業界，也高度關注AI科技的發展，根據PwC 2024發布的第27屆全球企業領袖調查，高達76％的台灣企業經營者關注AI趨勢；然而，台灣的企業在過去一年中採用生成式AI的比例只有14％，遠低於全球平均的32％，這顯示出台灣企業領袖焦慮而苦於沒有找到切入點的困境。《AI 的它時代，臺灣企業的大機遇》書中探討AI對台灣帶來的重大機遇，同時提供實用的AI知識和應用指南，並歸納出「企業AI應用的五個維度」，包括提高員工生產力、串接數位平台、連結AI生態圈、企業專屬模型和AI倫理，正是幫助企業全方位思考AI戰略，在這個充滿機遇的時代，找到企業獨特的價值，以實現AI應用的最大效益。