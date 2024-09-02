另並結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資料庫與1,500席豐富客服經驗，透過AI與真人客服的協同，不斷學習和進化，為不同領域企業客製化調教AI客服系統，建立高達97％的高精準語音辨識，提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境的「OP企業AI語音客服」，以AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。

在提升內部員工生產力方面，台灣大推出「AI Agent 超級助理」，以M＋ 企業通訊軟體為介面，結合M＋服務圈，並透過自行研發的核心企業AI智庫整合內部系統如helpdesk，提供24小時服務，即時為員工解答日常問題並自動處理日常任務，如安排會議、提交請假單、管理日程等，大幅提升了內部服務的速度和準確性，有效降低了人工成本，提升組織營運效率與競爭力。

台灣大自2019 年與AppWorks 戰略結盟，AppWorks 自2009 年成立至今，扶植新創數超過530 家，總年營收超過新台幣5,200 億元；台灣大也積極透過策略性投資，與新創合作、成長，陸續入股91APP、SoundOn、CloudMile 萬里雲、USPACE、KKBOX、Partipost 等，而這些新創也多半來自AppWorks 生態系。