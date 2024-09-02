當談到搬遷大象這個小眾行業時，哈利爾（Amir Khalil ）博士和他的團隊可能是最出色的。

這位埃及獸醫的履歷包括了地球上可能最著名的大象遷徙項目。2020年，哈利爾的團隊將亞洲象卡瓦南（Kaavan）從巴基斯坦動物園多年的孤獨中拯救出來，並將其飛往柬埔寨一處保護區，讓牠與其他大象一起過上更美好的生活。

當時，卡瓦南被稱為「世界上最孤單的大象」，拯救卡瓦南取得了巨大成功。但他並不是唯一需要幫助的大象。

接下來是南非最後一頭被圈養的大象。

查理（Charley）是一頭體重四噸的老齡非洲象，在南非首都普勒托利亞（Pretoria）的一座動物園裡已經生活了20多年，超過了其他同伴的壽命。野生動物專家表示，大象是敏感的動物，查理自從2020年它的伴侶去世後，就一直表現出在圍欄中非常不快樂的跡象。

動物園官員決定讓查理「退休」到一個更適合一頭大象的地方 - 一處距離200公里外的大型私人野生動物保護區，在那裡它可能會結識新的大象朋友。

如果說有哪頭大象應該享受牠的黃昏歲月，那就是查理了。

查理在20世紀80年代作為一頭幼象被捕獲於辛巴威（Zimbabwe） 西部，從獸群中被帶走，在南非馴養了16，然後在普勒托利亞國家動物園當了23年的動物明星。牠現在估計已經42歲了，其中40年都在圈養中度過。

「我不知道有多少成千上萬的人和孩子見證和享受過查理，」哈利爾說。「我認為是時候讓它也享受生活，過上一頭大象的生活了。」

搬遷一頭大象到新的生活環境是一個複雜的過程。哈利爾主要不使用麻醉大象，因為這對這樣一頭大動物來說並不好。此外，四噸重的麻醉大象也很難搬運。

因此，開始訓練這頭偶爾脾氣暴躁的老象自願進入一個大型金屬運輸箱，該箱將裝載在卡車上。哈利爾和其他兩位獸醫，他們也是卡瓦南遷徙團隊的一部分 ， 在兩年前就開始與查理互動。

這是為了評估它搬遷的準備程度，關鍵是要贏得它的信任。互動是經過精心控制的，但涉及教查理響應呼喚走到一面「訓練牆」前，團隊會通過牆上的縫隙給它食物獎勵。在查理的情況下，南瓜、木瓜和甜菜根是牠最喜歡的。

最終，同樣的過程被用來引誘查理進入運輸箱。人們認為，查理可能需要花上好幾個月的時間才能愉快地進入箱子，但在上個月不到兩周的箱子訓練後，牠就已經準備好進去了。

「牠很好奇，在想，『這是什麼新玩具？』」團隊中的獸醫說。

經過一個小時的公路旅行，查理在8月底被引入了它在夏巴拉（ Shambala ）私人野生動物保護區的新家。

團隊表示，考慮到老象如此巨大的變化，牠將被隔離在主園區之外的一個區域待上幾周，以便讓牠安頓下來。該公園包含野生大象群，查理可能會加入其中。

哈利爾說，被圈養的大象重新融入野外環境仍然非常罕見，並讚揚普勒托利亞動物園和南非環境部允許這個項目的進行。「這是南非發出的一個強烈信號，即使是一頭老象也應該得到新的機會，」他說。

哈利爾的團隊計畫在10月進行另一頭大象的遷移，這次是在巴基斯坦。

哈利爾說，大象是高度智慧和社交的動物，雖然查理不快樂，但牠也可能調皮捣蛋，玩耍，並露出一絲愉悅的神情。哈利爾將查理在動物園沒有任何同伴的最後幾年比作一個人每天獨自看同一部電影。

在夏巴拉，查理將擁有自由，可以泥漿浴，在叢林中漫步，成為40年來第一次的野生大象，可以探索成千上萬公頃的土地。牠作為幼象被捕獲前的一些早期記憶可能仍然存在。獸醫們說，的確，大象有驚人的記憶力。

查理已經從牠的圍欄開始與公園裡的其他大象接觸。大象有深沉的低吼聲，可以傳播5公里遠，以用來交流。

「我聽到它在低吼，」團隊獸醫高興地說。「我們將幫助它再次變成一頭野生大象。」