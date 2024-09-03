前台北市長柯文哲涉入京華城案遭聲押，台北地院2日裁定無保請回，柯聲稱直到今年3、4月才知京華城容積840％。曾在都委會多次表達反對意見的北市前都委、中原大學建築系特聘教授曾光宗，2日深夜也首度在京華城案爆出爭議後發聲，於臉書貼千字文，提出五點「京華城案之我見」。

以下為曾光宗臉書貼文：

最近京華城案引起了社會的極大關注，作為曾經審查過此案的我，認為除了追究相關人員的法律責任之外，還有許多重要且深層的議題，需要社會及專業界一起來省思。

我個人於2017.01.01至2020.12.31期間，受聘擔任台北市都市計畫委員會（簡稱「都委會」）委員。依據會議記錄，都委會與京華城有關的會議約共有10次，其中在我任期內共召開過5次，我出席4次會議，請假1次。

於出席的4次會議中，除初次我因不熟悉此案，沒有表達意見之外，於後續的3次會議中，因已了解申請單位（京華城）的提案理由與內容不合法且極為不合哩，因此基於專業判斷，均提出「反對」的意見。我的相關發言內容，可參閱台北市都市計畫委員會會議紀錄。由於我於2021年之後已不再受聘，也因此於2021.09.09都委會第783次會議，通過京華城容積獎勵20%時，我已不是委員，無法了解該次的審議過程。

針對此歷經多年的個案，非常敬佩於3年前就已注意到此案有問題的市議員，以及於今年開始努力追查此案的市議員們，讓此案不致掩埋在歷史之中，偷渡成功。有關京華城案，我個人的看法如下：

一、對於政治人物而言：

政治人物位於一定的高度，必須能明辨是非，特別是面對京華城案涉及如此龐大的利益，而且前後歷經6年的審議時間，不應該以「不知道」而一語帶過。而且期間都有委員持反對意見，表示此案有爭議，更必須傾聽與了解反對的理由及因果得失。

二、對於主管機關而言：

作為主管機關的都發局，對於此案必須要有基本的專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送入都委會，如此將會陷委員於不義，且有推卸責任之嫌。而且期間更不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法，此點希望檢調單位能再明察。

三、對於民間財團而言：

民間財團取得自己原本的利益（法定建築容積）是合理的，但如果想要以不合法的程序與方法竊取額外的建築容積（容積獎勵）則萬萬不可，因為容積獎勵屬於公共財，為全體市民所共有，此種公共利益須有效保護，不應隨意地送給民間財團。

四、對於委員而言：

擔任都委會的委員應秉持第三方之公正中立的立場審議相關提案，如遇違反相關法令或不適宜的提案內容時，應適時地勇於提出反對意見。特別是在重要的審議會議中，如未發言或發言內容十分含蓄與模糊，最後均會被機關視為「同意」，此點更需留意。

五、對於容積獎勵機制而言：

此點最為重要；容積獎勵原本為一立意良善的機制，但由於其背後牽涉了非常多的利益，因此包含京華城案的所有爭議，均因此機制而起。其實不僅僅台北市，包含其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫之問題，甚至產生種種弊端。此現象除違反公平正義之外，更對都市產生極大的環境負荷，後續衍生出的都市環境問題，最後仍是由全民買單。

有關京華城案，目前媒體大多聚焦在政治人物身上，但我個人認為京華城案對於民眾而言，是一個非常好的「公民教育」機會，藉此可以重新檢視政治人物、主管機關、及民間財團，這對建立公民社會應有極大的教育意義。

相對地，對於建築及都市計畫等專業界而言，更是一個非常適切的「專業教育」案例。其中明確界定相關委員的角色與倫理規範為首要，另外更重要的是藉此重新檢討現行的「容積獎勵機制」，此時就有賴於中央主管機關從法制面及執行面整體地予以檢討修正，以減少弊端的產生，並促使容積獎勵應用在迫切且真正有需要的地方。

曾光宗

中原大學建築系特聘教授

臺灣建築學會理事長