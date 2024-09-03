統計顯示，8月六都建物買賣移轉棟數2.45萬棟，年增21%，但月減8%，六都除了台南以外，都繳出移轉棟數月減的表現，台北市8月建物買賣移轉棟數2560棟，月減13%，新北5747棟月減4%，桃園市4727棟月減5%，台中市4996棟月減16%，台南市2510棟月增8%，高雄市3987棟月減8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月還少兩天颱風放假的工作天，8月可以辦理過戶的工作天數比7月多出3天，可見民俗月與房貸吃緊狀況的確對於交易移轉產生影響。未來房貸撥款狀況與速度應該會穩定一些，不過央行認定金融風險正在攀升，銀行房貸即使不影響首購、都更危老與企業投資，但在風險意識提高之下，要觀察未來是否授信條件趨緊，銀行鑑價、寬限期與房貸年限等變化。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，台南市受惠於安南區有新屋交屋潮，月增120棟，8月建物買賣移轉棟數2,510棟，是今年以來第三高量。若再比較各都會區歷年前8月建物買賣移轉棟數數據變化，台南、高雄房市交易量雙雙創下史上最高紀錄，而台中市創自2008年金融海嘯以來的新高量，桃園市與台北市也都是11年、10年來同期最高紀錄，顯示今年前八月房市交易熱絡，仍維持高檔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現今房價高，買賣雙方的磨合期長，加上市場的成屋供給有限，所以下半年的買賣移轉年增率，與上半年相比仍會趨向收斂。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，8月在各行庫水位限縮，加上前景不確定，民俗月影響到本月買氣相對大，致使都會區買氣皆有不同程度下滑。

展望後市，中信房屋研展室副理莊思敏認為，在通膨預期、台商回流資金解封、缺工缺料、科技大廠設廠、FED降息在即等因素的影響下，房價仍然有撐，短期內應不會有大幅度震盪。