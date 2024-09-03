即使AI第一波帶動的半導體、伺服器、電腦與手機等硬體基礎建設需求，台灣成為全球名列前茅的AI受惠者，但根據PwC 2024發布的第27屆全球企業領袖調查，高達76%的台灣企業經營者關注AI趨勢；然而，台灣的企業在過去一年中採用生成式AI的比例只有14%，遠低於全球平均的32%。

台灣大總經理林之晨表示，企業需要在低成長的營運體系中運用AI提升生產力，並發展新的商業模式，創造獲利增長，如LINE與台灣大合作，推出為中小企業打造的「AI語音預約服務」，發展新的AI獲利引擎。面對AI技術的快速發展，無人可以孤軍奮戰。除了軟體的發展是關鍵，新創聚落是台灣在這個AI時代的重要戰略。台灣大也同時宣布成立「AI共學社群」，企業可透過AI助理實作練習平台，填寫導入AI的初步規畫及過程中遇到的問題，台灣大總經理林之晨與資訊長蔡祈岩將親自回覆，並不定期舉行交流會議。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，書中歸納出「企業AI應用的五個維度」，包括提高員工生產力、串接數位平台、連結AI生態圈、企業專屬模型和AI倫理，正是幫助企業全方位思考AI戰略。在提升內部員工生產力方面，台灣大推出「AI Agent 超級助理」，以M+企業通訊軟體為介面，結合M+服務圈，並透過自行研發的核心企業AI智庫整合內部系統如helpdesk，提供24小時服務，即時為員工解答日常問題並自動處理日常任務。

台灣大分享由內而外降本增效AI解決方案，企業快速掌握AI的低垂果實，首先是面對龐大的客服需求與高昂的真人客服成本下，台灣大以在地化大型語言模型，並結合台灣大每日逾百萬則海量語言數據資料庫與1500席豐富客服經驗，透過AI與真人客服的協同，不斷學習和進化，為不同領域企業客製化調教AI客服系統，建立高達97%的高精準語音辨識，提供滿足中文、英文、台語、客語等多語情境的「OP企業AI語音客服」，以AI驅動客服自動化，賦能企業創新轉型。