2024年ILCA亞洲盃帆船錦標賽於5日在澎湖的觀音亭帆船中心前海域正式開賽，吸引亞洲9個國家代表隊參賽。中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，這次爭取ILCA亞洲盃在台連辦3年，辦完不僅可提升澎湖在國際賽事地位，也因屬國際級比賽場地等，將來也可接辦國際認證的奧運、亞運會積分賽等。

澎湖縣政府秘書長蔡淇賢表示，澎湖風帆賽事從7月份帆船週、8月份總統盃到9月的亞洲盃，對澎湖的能見度和選手都有相當幫助。澎湖縣議會議長陳郁仁亦說，澎湖過去只舉辦過亞洲盃風浪板賽，這次帆船賽也能站上國際舞台，希望相關賽事未來都能在澎湖穩定舉辦，甚至各國選手都來此移地訓練。

此次賽事由中華民國帆船協會與ILCA亞洲協會聯合主辦，賽事涵蓋了ILCA 7、ILCA 6和ILCA 4三大級別，吸引了來自台灣、香港、韓國、中國大陸、日本、新加坡、斯里蘭卡、阿拉伯聯合大公國及泰國等9個亞洲國家地區的頂尖選手參賽。

本次賽事於9月3日開始，首日為選手報到，隨後於9月4日舉行技術會議和開幕式。開幕式將由中華民國帆船協會理事長陳雙全和ILCA亞洲協會主席Aileen Loo共同主持，宣告賽事正式展開。

主辦單位指出，本次賽事共吸引了超過150名選手、教練及家屬參加，並在不同組別中爭奪冠軍。參賽選手中不乏奧運健將，包括剛剛結束巴黎奧運征戰的Nicholas Halliday，參加過東京奧運的Stephanie Norton和Komalwan Chanyim，以及連續6屆為奧運執法的競委長也來替本次亞洲盃服務，為比賽增添了不少看點。這場比賽不僅是年度亞洲帆船賽事的重要一環，同時也是未來賽事資格和排名的重要參考。

陳雙全指出，今年參賽的9國代表隊在澎湖海域同場競技，可以互交朋友和訓練切磋外，也希望透過更多外國選手來參與，把澎湖推向國際。