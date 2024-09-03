00934自2023年11月1日掛牌至今(截至8月30日)，受益人數從一路從掛牌時的2萬9555人攀升至13萬2,831人；今年以來受益人數成長113%，增幅在22檔高股息ETF中排名第4，規模亦從55億元攀高至327.13億元，大增逾5倍。

經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

兆豐投信等權重ETF系列排行老大、老三的00921兆豐龍頭等權重及00943兆豐電子高息等權，以今年8月31日為收益分配評價日，即將迎接配息，特別是00943將迎來今年發行後的首次配息機會！

00921兆豐龍頭等權重為兆豐投信等權重ETF三兄弟中首先發行的產品，追蹤指數包含全產業，穩扎穩打掌握臺股全產業龍頭股33檔，並涵蓋數位雲端、綠能環保、居家生活、運動休閒等新型態產業，增添指數的多樣性，也有助00921所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與近一年前的價格相比呈現走勢維穩、向上成長的態勢，相對適合上班族或存股族納入定期定額持有的選擇。

00943兆豐電子高息等權標榜100%純電子股ETF，專注投資電子產業，追求資本增長空間輔以息收機會，更高度聚焦AI產業鏈題材，搭配獲利成長指標因子及等權重機制的雙重加持下，提升資本利得空間及息收機會，有利00943所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數自指數成立以來的走勢仍向上，較適合想長期投資電子股ETF，並希望享受除權息旺季後效益的投資人，亦或是爭取未來更多元又有規律現金流機會的積極型投資人。