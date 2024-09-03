大陸各地「文博熱」持續升溫，博物館成為旅遊打卡的新晉「頂流」的同時，也對博物館的未來發展提出挑戰。面對供需失衡的挑戰，博物館需要探尋更多「打開方式」。另外，如何在有限的資源條件下，足遊客對深度文化體驗的需求尤為重要。

《中國經濟時報》報導，北京理工大學設計與藝術學院文化遺產系副教授張祖群指出，隨著博物館越來越受歡迎，出現了參觀人數超預期、預約難度增加以及黃牛現象猖獗等問題，這對遊客參觀感受和博物館服務品質等都產生了顯著影響

業內人士直言，博物館越來越熱，問題的根源在於供需關係出現矛盾。預約難主要集中在一些主要熱門場館，以中國國家博物館為例，每天就有近160萬人預約26000張門票，博物館觀眾承載量遠遠不能滿足觀眾需求。

張祖群則認為，博物館可引入更為先進和靈活的大資料精準預約系統。藉助大數據分析預測參觀高峰期、低谷期，從而調整開放時間與票務策略，實現有效的客流導流與精細化管理。這種系統基於大數據與智慧模型，具備動態監測和調整功能，根據實際人流情況動態調節入館人數，有效減少高峰時段的擁擠等問題。

也有業內人士表明，面對「博物館熱」的現狀，不應簡單地採取一刀切的方式恢復收費政策。相反，應根據不同地區、不同博物館的具體情況，靈活應對。對於供需矛盾特別凸出的博物館，可以從國家層面考慮恢復收費，並觀察其對緩解供需矛盾的實際效果，但前提是必須做好充分的市場分析和公眾意見收集工作。

此外，除展覽同質化現象明顯，如何在有限的資源條件下，滿足龐大的參觀需求、提供優質服務，是擺在大陸博物館管理者面前的另一道難題。

張祖群建議，博物館不僅要在展覽設計方面與時俱進，更重要的是提升「人—機—環」互動性和參與感。可以引入3R數位化、互動展覽、虛擬實境等新技術、新手段、新方法，塑造體驗式文化場景，增強展覽表現力。