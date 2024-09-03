民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，台北地院法官昨（2）日凌晨3時許裁定柯無保請回，使民眾黨士氣大振。中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，柯文哲若建構「抗綠第一品牌」的定位，不僅不會泡沫化，反而可能侵蝕國民黨的票盤。

柯文哲近期陷入不少爭議，日本學者小笠原欣幸日前表示，民眾黨恐僅剩10％的鐵桿支持者；對此，鈕則勳昨在臉書指出，在柯被裁定無保請回之後，反而塑造「受害者」的形象，更可以獲取「受害者症候群」紅利，尤其是柯在日前被檢廉搜索後向執政者嗆聲、無保請回後猛批檢方極盡壓迫等舉動。

鈕則勳認為，柯文哲拉開攻擊軸線後，民眾黨立委也順勢加大攻擊力道，已擺出絕地大反攻的企圖心，若柯與民眾黨順勢建構「抗綠第一品牌」的定位，說不定真的能「滿血大復活」。

若柯文哲真能滿血大復活，鈕則勳直言，民眾黨不僅不會泡沫化，反而能侵蝕國民黨的票盤，因國民黨近期在政治議題上，沒有清晰的戰略設定，某種程度上還陷入綠軍所設定的戰場中，沒有反守為攻的良策，柯P與民眾黨立委只要卯起來猛攻執政黨，「打綠」的印記會比藍軍要強很多。

另外， 鈕則勳認為，國民黨在打柯與助柯、藍白合與藍白分的議題上態度分歧，如今是柯文哲與民眾黨順勢奪下國民黨抗綠大旗的好時機。

★未經判決確定，應推定為無罪。