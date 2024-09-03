澳洲雪梨3日召開的國際灌排委員會第75屆執行理事會上，2024年（第十一批）世界灌溉工程遺產名錄公布，大陸新疆吐魯番坎兒井、徽州堨壩—婺源石堨（聯合申報）、陝西漢陰鳳堰梯田、重慶秀山巨豐堰等4個工程成功入選。至此，中國的世界灌溉工程遺產已達38項。

坎兒井是大陸歷史悠久且極具地域特色的水利灌溉系統，在新疆吐魯番地區分布最為集中，主要由豎井、暗渠、明渠和澇壩四部分構成。目前，吐魯番現存坎兒井1200餘條，其中有水坎兒井近190條，年徑流量為1.14億立方公尺，控制灌溉面積近10萬畝，至今仍在持續發揮效益。

而安徽黃山徽州區和江西婺源縣歷史上由古徽州管轄，都傳承了「堨」這種砌石引水堰壩類型的水利工程。建造時間最早的鮑南堨距今有1697年歷史，是新安江上有文字記載的最古老的水利灌溉工程。

此外，漢陰鳳堰梯田位於陝西省南部漢文化發祥地之一的漢陰縣，灌區約5.2萬畝。歷朝歷代的漢陰先民順山地之勢，藉自然之力，形成以鳳堰梯田為代表的「田、渠、塘、溪」灌溉體系。從漢陰的鳳凰山水源涵養林、山溪梯田到山塘濕地，分布在1000多公尺的垂直空間裡，生產、生活、生態，和諧運轉。

至於，秀山巨豐堰始建於清乾隆三十二年（1767），是重慶秀山現存歷史最悠久、保存最完整、仍在發揮水利效益的灌溉工程。灌溉工程體系為有壩引水，共有巨豐、永豐、黃角3座攔河壩，管道通過3座渡槽穿過平江河的兩條支流，灌溉範圍超過 1.6 萬畝。

據了解，世界灌溉工程遺產必須是建成時間超過100年的工程，主要類型有：水壩、儲水工程、堰等引水工程、水車、桔槔等原始提水工具、農業排水工程以及其他與農業水管理相關的工程。世界灌溉工程遺產名錄自2014年設立，國際灌排委員會每年評選一次。