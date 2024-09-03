根據路透社的數據，截至8月底，以市值計，全球前15大上市公司依序分別是：蘋果（3.48兆美元）、微軟（3.1兆美元）、輝達（2.93兆美元）、Alphabet（2.02兆美元）、Delta Corp（1.90兆美元）、亞馬遜（1.87兆美元）、沙烏地阿拉伯國家石油公司（1.8兆美元）、Meta Platforms（1.32兆美元）、波克夏海瑟威（1.03兆美元）、禮來（9124億美元）、台積電（7681億美元）、博通（7579億美元）、特斯拉（6828億美元）、摩根大通（6396億美元）、沃爾瑪（6208億美元）。

谷歌（Google）母公司Alphabet Inc，市值在8月縮水了4.7%。YouTube廣告業務放緩，引發對該集團獲利能力的擔憂。美國法院裁定谷歌違反反壟斷法，以及正在開發AI搜尋引擎的OpenAI可能成為勁敵，也給導致Alphabet股價帶來壓力。

亞馬遜線上銷售放緩，8月市值下跌4.5%。

特斯拉8月市值下跌7.7%，因其第二季業績表現欠佳，以及加拿大宣布對所有中國製電動車課徵100%進口關稅，包括特斯拉在中國生產的產品。

在8月最後一周，輝達股票市值下跌7.7%至2.93兆美元。該公司上季營收和本季展望沒有好到再度令投資人大為驚豔，且本季毛利率也不如市場預期。投資人對於這波AI狂熱帶來的機遇抱以更高的期望。

輝達目前掌握八成以上的AI晶片市場。同時作為這波AI熱潮最大的推動者和AI急速發展最大的受益者，輝達在這個「第四次工業革命」的時代裡佔有獨特的地位。

8月的贏家包括大藥廠禮來（Eli Lilly）市值暴增近20%，領先群雄。該公司營收表現強勁，並推出一款減肥藥，可大幅降低超重的成人罹患第2型糖尿病的風險。繼波克夏之後，分析師點名下一檔市值奔向兆美元大關的可能是禮來。

巴菲特旗下多元控股投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在8月底市值首次突破1兆美元大關，成為史上第八家達到該重大里程碑的非國有公司，也是兆員俱樂部裡唯一的非科技公司。截至8月30日，波克夏今年以來股價上漲33%，遠遠超越標普500指數同一期間的上漲18.4%。

臉書母公司Meta Platforms Inc市值在8月增加近10%。其第二季度營收優於市場預期，並看好第三季營收強勁增長，這表示其平台上強勁的數位廣告業務可望抵消投資AI的成本。

此外，台積電在全球市值排名第11，此前有分析指出，若要順勢搶賺AI財，那麼投資台積電才是最佳途徑。輝達的成長率讓人讚嘆，且在GPU領域掌控令人難以置信的主導地位，但隨著競爭對手也推出AI晶片，以及一些大客戶開始自行設計開發AI晶片來訓練自家軟體模型，輝達的主導優勢恐將面臨挑戰。而做為輝達先進AI晶片獨家供應商，全球最大晶圓代工廠台積電以其卓越的製造技術和市佔優勢，無論是哪些AI公司崛起，都可能成為台積電的客戶。