蘋果進入AI手機時代，iPhone16新機將在9月10日發表，資深分析師表示，台股接下來選股密碼在AI iPhone的關鍵零組件，台廠在晶圓代工、PA、PCB、鏡頭、聲學、機殼、組裝有極大優勢，股價可望複製AI基礎建設的漲升模式。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，蘋果供應鏈優先選誰，先看大陸蘋概，半年報淨利年增率最高 147％是鏡頭舜宇光學、果鏈3巨頭立訊精密、歌爾股份、藍思科技，上半年獲利分別年增24％、190％、55％，初步顯示消費電子復甦弱，若iPhone助攻，下半年成長加速，蘋果吃肉、果鏈喝湯是不變的事實，但喝肉湯或菜湯，取決iPhone16是否熱賣。

兩岸蘋概股逐步墊高，他認為，關鍵在9月10日新機發表後，當周預購數量是否高於預期，若高於預期，蘋概進入主升段。（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

3兄妹遺產喬不攏 哥哥想獨吞透天厝 有人氣到不肯辦繼承 1動作可化解充公危機

4檔人氣公司債大PK：00933B、00937B、00720B、00772B 存誰最穩最賺？

高息抗跌又會漲的00713是零缺點？ 達人在意2個小細節：傾向分散多檔ETF來組合