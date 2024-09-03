陳水扁在Threads留言怒斥媒體報導。（圖 / 擷取自短新聞Shot News Threads）

民眾黨主席柯文哲昨（2）日被台北地院裁定無保請回，有媒體報導，前總統陳水扁對此事也發表了意見，但在報導一出後，陳卻相當不滿，怒斥該篇報導記者沒道德，因他洩露了私下談話。

在柯文哲被裁定無保請回後，陳水扁昨天上午在臉書粉專po出一張「我無罪」書法照，並稱在台中鬼地方（台中監獄）的日子，深受《我無罪》這本書吸引，書中描述，1位修補匠因猶太人的身分，被誣陷是殺人兇手，受到百般凌辱，但他其實一點罪都沒有。而根據《新頭殼》昨報導，針對柯文哲的案子，陳水扁受訪表示，案件仍在發展，不要忘了在16年前，自己2次無保飭回。

此新聞後來在社群平台Threads轉傳，結果似乎讓陳水扁非常不滿，在相關貼文底下留言點名《新頭殼》報導作者，痛批他「沒道德」，因他報導了私下對話。另外，陳水扁的兒子、民進黨高雄市前議員陳致中也在Line群組中澄清，父親沒有就柯文哲的案子接受媒體採訪。