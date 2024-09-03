台北地檢署偵辦京華城容積率疑雲，北檢無法提出民眾黨主席柯文哲「犯罪嫌疑重大」要件，昨清晨裁定無保請回。國民黨立委李彥秀認為，法律面上，必須「讓證據說話」，不能讓外界認為是政治辦案，不過在政治面上，柯文哲作為八年台北市的大家長，對於重大市政以及用人良莠就必須概括承受，負起完全的政治責任。

柯文哲在羈押庭最後答辯時向法官表示，京華城案當年轉送都委會後，就完全沒有過問，直到今年三、四月份媒體沸沸揚揚時，才第一次知道京華城容積率達到840％。李彥秀認為，就「法律面」而言，柯文哲究竟什麼時候知道京華城容積率達到840％？有沒有明知違法而指示？必須「讓證據說話」，這也是檢方能否抗告成功，以及未來起訴定罪的關鍵。

李彥秀說，如果檢方拿不出充分的證據，抗告或是再次聲押仍然失敗，勢必會引發「政治辦案」的批評，也會引政治國內政治的動盪與反撲，檢方必須補強相關事證，切勿到處放話，不可不慎。

但是從「政治面」來看，李彥秀認為，柯文哲作為八年台北市的大家長，對於重大市政以及用人良莠就必須概括承受，負起完全的政治責任。京華城案放寬容積率，背後的利益高達數百億元，更是最典型「拿著刀叉吃人肉」的案例，「用人不當在先、防弊不力在後，事後又缺乏危機處理能力。」

李彥秀表示，柯文哲的執政領導能力與政治判斷能力被打上大問號，從2014年掀起政壇旋風、民眾黨成立五年、總統大選結束，走過風風火火的十年，我相信，歷經最近的種種政治風暴，柯文哲主席應該靜下來好好思考過去的不足以及未來的路要如何走下去，這對柯文哲以及民眾黨走的更寬廣、走的更長遠至為關鍵重要。