民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠被爆出，上月赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時，也起立聆聽未迴避，此舉恐讓他9萬多元的月退俸遭剝奪。對此民進黨團幹事長吳思瑤說，退役將領，在敵國的領土上，來唱和敵國的政治主張，這是對軍人最大的諷刺，2019年修正「吳思懷條款」，已經有非常清楚的法規可以來執行。

吳思瑤指出，《兩岸人民關係條例》第九9條之3，有清楚在2019年修正，也就是吳思懷條款，如果有任何退役將領赴中港澳參與黨政或行政舉辦的慶典，對中方宣誓效忠，來對台灣做出傷害自己國家的情事，已經有非常清楚的法規可以來執行。

吳思瑤說，後續就由退役將領服務主管機關，也就是國防部，啟動相關機關的審查，如果確實就是傷及台灣國家尊嚴，且退役將領，在敵國的領土上，來唱和敵國的政治主張，這是對軍人最大的諷刺。

她表示，更何況今天是93軍人節，守衛台灣領土安全自由，捍衛圖安民主價值，這些軍人、服務的同仁們，他們一定沒辦法認同退役將領，領國家薪水但是去唱和敵國主張，93軍人節，也為真的悍守台灣獨立自主安全的國軍夥伴，致上最高的敬意。

此外，民進黨立委王定宇也直言，臧幼俠此舉令人遺憾且不齒，領納稅人的錢卻去附和敵人論調，台灣社會極度的厭惡。他並稱，就在九三軍人節前夕爆出這件事，怎麼對得起絕大多數盡忠職守、保家衛民的國軍袍澤們，真的是丟臉而且又違法。