憲兵韓姓中尉與林姓連長在服役期間，因為借貸而被大陸不明人士吸收，將國家的祕密文書資料洩露給對方，各換取價值23萬與3萬元的泰達幣。橋頭地檢署日前審理後依貪汙治罪條例之對於違背職務之行為收受賄賂、國家安全法等起訴兩人。

檢方指揮法務部調查局高雄市調處偵辦此洩密案，發現韓姓中尉於去年擔任某替代役訓練中心副中隊長時，因為要借錢所以在網路上認識暱稱「聲音好聽」 等大陸人士達成期約後，韓姓中尉翻拍文書透過通訊軟體 telegram傳送給對方，換取泰達幣共7222顆，價值約23萬1104元。

林姓連長也被以同樣手法吸收，於今年2月15日以7份複印的祕密文書交換利益約3萬元價值的泰達幣。

針對此危害國家安全案件，檢方偵辦後認為兩人身為現役軍人卻罔顧國家安全，檢方指揮高雄市調處搜索後，拘提韓姓軍官到案訊問，向法院聲請羈押禁見獲准。經比對相關事證與證人的供述，檢察官已經於8月23日偵查終結並起訴。