去年3月台南市某國小郭姓體育老師，出言制止未滿12歲的王姓學童進入校內操場比賽場地時，因王童不聽話還朝老師踢沙，郭男氣得拖拉王童身體離開現場，導致對方摔倒身體多處擦挫傷後，王童家長怒告郭男傷害並求償。台南地方法院刑庭除依成人傷害兒童罪判處郭男拘役40日、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束外，民庭也判賠醫藥費、精神慰撫金合計4萬多元。此案可上訴。

王童及家長指控，郭男原是王童的國小體育課老師，2023年3月2日下午2點多，王童想要進入操場的球賽場地時，被郭口頭制止，但王童不聽從，還朝郭男的方向踢沙，郭男氣得將已經走到跑道的王童帶到學務處。

王童家長說，郭男徒手抓住王童的頭髮與後衣領往前拖行，王童因重心不穩跌倒在地後，郭還不罷手繼續拖行，導致王童頭部、背部與雙側大腿都有擦挫傷。事後，王童向郭男求償醫藥費與精神慰撫金共30萬1691元；王童家長也向郭求償慰撫金10萬元。

不過，郭男認為，王童在課堂上曾經多次傷害同學，此次也是看到相似情況後，他要將王童帶走才傷害到對方；為了此案他已經付出30多萬元的代價，請求民庭法官依比例原則審理。

法官調閱郭男的傷害案件，發現刑庭認定郭男犯案明確，但因王童家長提出的醫療單據只有390元，考量郭男與王童的地位、經濟等條件，以及王童與家長所受傷害程度，判處王童可向郭男請求精神慰撫金3萬元、醫藥費390元；王童家長可求償慰撫金1萬元。

事後，該國小校長表示，事件發生及一審刑事判決後，因屬情節重大，教育局與校方已對郭男做出嚴厲行政處分，並調整郭的授課班級，讓他不再教導王童這一班的體育課；另因王童有情緒障礙，校方也持續加強該校老師的特教專業知能，以免再度發生類似情況。