民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因京華城容積獎勵案，遭檢方列為被告。雖然最後無保請回，不過柯文哲在2日凌晨步出台北地院後，稱自己對於京華城容積獎勵暴增至840％「其實完全不知道」，此番說法也引發各界議論。對此國民黨台北市議員鍾小平就怒批，柯文哲是得了失憶症還是要裝傻、耍賴到底？

鍾小平指出，京華城容積獎勵案，這幾年來大家都在吵這個東西，再加上柯文哲擔任市長任內歷經3場便當會，公展文件、適用20％都更獎勵都這些公文都是他蓋章送出去的，怎麼會忘記呢？「柯文哲市長你是得了失憶症？還是裝傻耍賴到底？我覺得你要有誠信，現在不可以耍賴到底，台灣老百姓是不會接受的。」

鍾小平也喊話檢調，時任監察委員、現任沈春池基金會董事劉德勳也要徹查清楚，當初郝龍斌市府時代，只願意給京華城392％容積獎勵，但因劉德勳提出糾正，才讓392％到560％，後來卻又成為威京集團旗下基金會的董事，「在沈慶京麾下吃香喝辣，我想檢調應該要好好來調查劉德勳。」