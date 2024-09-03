缺料相對緩解、各車廠促銷策略持續，不過受民俗月影響，以及國產車廠照往例有產線暑休的規畫，今年8月總市場達2萬9403台，年減17%、月減35.6%；累計1~8月總市場登錄台數30萬7584台，年減1.6%。

中華表示，除了民俗月原因，以及MG車系對應政策進行生產調整，8月份CMC整體掛品牌數(含MG)2781台，月減44.8%。其中，MG車系534台，其中HS、ZS、MG4單月銷售分為309、169、56台，月減71.3%、60.4%、78.2%。中華強調，支持政府政策，積極與產發署及協力廠商密切合作，在產發署居中協調、協力廠加班配合之下，已全力加速提升在地化比率，以盡快達成新政策的要求，公司亦會努力盡快交付訂單。法人認為，MG品牌產能受限的問題尚待解決，交車時程拉長之下，銷售表現將持續低迷，將影響中華車下半年營運表現，中華年度獲利恐再度下修，並將目標價下調至78元，維持中立評等。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌在8月份整體登錄台數達9870台，市占率達33.6%，創下近12年來同期新高，而TOYOTA旗下四車款熱銷逾千台，勇奪各級距市場銷售冠軍。汽車本業獲利穩揚，和泰車也提到，今年7月與銷售數量與目標值接近，加上下半年新車發酵，可望持續墊高占有率，今年度年度販賣目標合計17萬台之挑戰預估非常接近，後續因素也將密切持續掌握，故現階段尚未調整年初所訂定銷售目標，維持今年台灣車市總銷量為預估為45萬台。

裕隆也提到，台灣整體汽車銷量穩定成長，惟隨著主要國家貨幣政策、近期國際經濟情勢動盪及考量台灣受通膨影響，全年台灣汽車預估銷量維持44萬輛，相當為近5月平均水準，整體仍保持在銷售高原區。法人提到，在新電動車已開始交車，且新店裕隆城也已持續貢獻營運下，預估後續營運將漸入佳境，維持裕隆投資評等為買進，目標價給予64元。其中納智捷LUXGEN n7單月銷售413台，月減59.1%，累積銷售達5115台，突破5000台關卡，n7今年8月因應消費者交車而調整，9月預期將恢復穩定供應交車，評估不影響年度銷售目標。

台灣電動車8月銷售前五大，MODEL Y為755台第一，納智捷N7為413台居次，BENZ EQE為162台，BMW IX、IX1同樣擠進前五大。

三陽工業(2206)旗下南陽汽車代理HYUNDAI，8月HYUNDAI汽車掛牌1330台，月減30.8%、年減17.7%；前8月掛牌1萬5705台，年增4.5%。