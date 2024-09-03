台積電前董事長劉德音擔任經發會共同召集人，3日表示台灣企業的產品要以世界市場為目標，對台灣經濟才有幫助。（圖／柳名耕攝）

行政院經發會顧問會議3日首次召開，台積電前董事長劉德音以共同召集人身份出席，並以「從公司經營到國家的經濟發展」為題演講，會前被問到台積電股價，笑回「不用擔心」，針對台灣的經濟發展以及未來目標，劉德音認為最重要的就是生態系，以及目標要放在全球市場，無論是經營代工還是品牌，不要侷限親中、親美，要討論台灣強大的方式。

劉德音表示，可能有些人會認為公司經營這麼小的事情，國家發展這麼大的事情，怎麼去連結；劉德音坦言，自己只有公司治理的經驗，尤其公司經營最重要的是創造股東最大利益，以國家角度來說，就是讓GDP顯著成長。

劉德音指出，推動台灣經濟發展，應該看清楚台灣經濟發展的相對優勢以及相對劣勢，利用相對優勢發展具競爭力的公司，在世界各國重要產業鏈中，發展關鍵元件的設計與生產製造，例如在半導體產業、太空產業、綠能產業、電動車產業、資料庫產業、生技產業等的產業鏈中，發展能不斷創新的關鍵元件。

「現在每個國家都在看AI，但台灣要討論的不是做不做，而是怎麼樣做才會更好，台灣最強的就是應用層面，因此AI的發展在台灣有機會」劉德音說，並強調，以前台積電工程師進場要看幾百張SPC Chart，現在則要看幾萬張，台積電在5年前就開始導入AI，但要注意的是AI管理讓公司內部的工作內容都改變，因此組織也必須隨之改變，但多數公司都改不了，這是一大挑戰。

劉德音表示，資料庫產業對現在的台灣來說是天上掉下來的大禮物，台灣千萬不要放棄，尤其在散熱技術部分持續研究發展，未來世界仍非靠台灣不可。

針對市場看法，劉德音認為台灣的市場太小，如果自己的產品要有發展潛力，應該要以世界的市場為目標，無論是代工還是品牌都不重要，重要的是產品的附加價值以及市場的大小。

至於生態系、產業鏈，劉德音表示很多成功的產業都歸功高度彈性的協力廠商投入，共同發揮整體的競爭力，台灣特有的工程師文化，資通網路、交通運輸以及公私部門的協力合作，都是建立產業生態系的優勢，但是不要以過去的事情驕傲，因為領先的人進步速度比追趕的人還要快，才是真正的領先。