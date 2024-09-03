民眾黨主席柯文哲捲京華城弊案，台北地方法院昨（2）日凌晨裁定無保請回，北檢不服將提起抗告，而柯獲釋後稱「不知道京華城容積率840％」，引起議論。資深媒體人黃暐瀚直言，柯這番話太離譜了，並提及往事批柯，「怎麼可能不知道？怎麼可以不知道！」

柯文哲昨在臉書表示，京華城容積率840％一事他完全不知道，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，才第一次知道說這個案子。對此，黃暐瀚今在臉書指出，柯文哲稱「不知道容積率是840%」、「今年三月才第一次知道」的說法，有點太扯了，並強調京華城案對北市府官員、議員跟記者而言，是糾纏多年的大案，曾任台北市長的柯文哲豈會「不知」？

黃暐瀚進一步說道，當初前台北市長郝龍斌堅持只給京華城392％的容積率，延續到柯市府的第一任，時任副市長林欽榮、時任都發局長林洲民也依舊堅持，且台北市議員應曉薇為要求提高到560％容積率，2017年6月6日還在議會跟柯文哲、林欽榮、林洲民3人唇槍舌劍，2017年的柯文哲市長在議會備詢台上說公務員害怕不敢簽，怕簽了會圖利廠商。

黃暐瀚續指，從392％提高到560％就怕會圖利，後續繼續往上加卻反而不怕，「這合理嗎？」黃暐瀚強調，他相信基於尊重專業不予干涉，讓都發局的專家會議自行做成結論，但2021年9月通過京華城容積率提高到840％這件事，柯文哲卻要到卸任2年半後，2024年3月才「第一次知道」？這是真的嗎？難道柯市府內部不開市政會議？不做局處報告？何況都發局的重大決議一做完，議員苗博雅就曾在議會警告要小心違法，難道柯依舊不想主動了解？市府從來沒人報告？這就是台北市2018年至2022年「公開、透明」的進步團隊？

黃暐瀚重申，柯文哲稱「不知道違法」、「沒有干預」，合理；但要說「不知道最後的結論是提高到840％」，是不是就有點太離譜了？

★未經判決確定，應推定為無罪。