隨著人工智慧（AI）浪潮的發展，產業界對於晶片資料傳輸及運算速度的要求也大幅提高。矽光子憑藉其高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離和節省成本等特點，成為克服能源效率及AI運算能力的有效解方。

隨著SEMICON Taiwan 2024國際半導體展將於明（4）日正式揭幕，SEMI今日舉辦矽光子國際論壇，並宣布由台積電及日月光投控(3711)號召31家廠商正式成立「SEMI矽光子產業聯盟」（SiPhIA），未來將共同制定產業標準、推動產業發展，致力建立完整生態系。

台積電副總徐國晉致詞時表示，半導體產業經過6、70年發展，不同元件逐步聚焦於CMOS領域開發應用，主要由於其具節能效益，相關技術成為商業主流，帶動產品設計與製程研發突飛猛進，也讓上下游分工合作成為趨勢。

徐國晉指出，矽光子領域目前仍在研發的百花齊放階段，隨著AI巨量演算時代來臨，帶動高速傳輸需求大增，節能成為關鍵，矽光子成為未來重要趨勢。台灣已具備發展基礎，期許將優勢擴及到矽光子領域，帶動台灣成為AI科技產業的重要基地。

SEMI指出，推進矽光子技術需要跨領域合作，涉及材料、光學、電子學和製造等方面。而台灣在半導體和電子產業具全球競爭力，結合光電技術推動矽光子技術將進一步鞏固台灣的科技地位。

對此，SEMI創建矽光子產業聯盟，整合產業、政府、學術界和研究機構資源，促進交流並突破技術瓶頸，並將協助制定產業標準，提升產品兼容性和市場接受度，成為應對技術趨勢、促進產業創新、制定產業標準和加速技術商業化的重要力量。