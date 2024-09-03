迎接中秋到來，雲朗觀光集結旗下據點君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、高雄）、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪以及紅葉谷綠能溫泉園區，聯手舉辦在金門已有超過三百年歷史的應景習俗「中秋搶狀元」活動，邀請旅客一起同樂擲骰，同時提供多項好禮與參與的旅客分享。雲品一系列的中秋歡慶活動，從手作活動到解謎遊戲，應有盡有，品文旅礁溪及紅葉谷綠能溫泉園區也準備多樣應景活動，為中秋增添一些熱鬧的過節氣氛。

雲朗觀光集團持續六年舉辦中秋搶狀元活動，相傳此活動是鄭成功的大將洪旭，為穩定軍心、撫慰官兵思鄉之情，於中秋節發明出以骰子結合古代科舉制度的娛樂活動，十分盛行於閩南一帶，同時也成為中秋節的民俗娛樂。為傳承文化並將其發揚光大，雲朗旗下飯店君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店（新莊、高雄）、兆品酒店嘉義也將比照傳統，於中秋節當天舉行中秋搶狀元活動，讓更多人能認識中秋獨有的傳統文化，體驗擲骰的樂趣之際，還有機會贏得古早味大餅。

雲品溫泉酒店於9月14日至9月17日為住客獻上一連串中秋專屬活動，準備齊聚慶中秋。9月14至9月17日推出應景的「賞月啜中秋」及「中秋烤肉BAR」活動。「賞月啜中秋」邀請住客消夜時段至半露天的雲月舫，欣賞皎潔的中秋月色，搭配限定的月光特調，一次點用兩杯還能夠旋轉月亮轉盤，有機會免費再續杯。

喜歡烤肉的人，絕對不能錯過晚餐時段丹彤戶外區的「中秋烤肉BAR」，選用鮮美甘甜的蔬果及海陸生鮮食材，特別安排具有原民特色的烤大豬饗宴，以火烤美味陪伴大人小孩度過中秋佳節。9月15至9月17日以中秋節為主題，規劃出互動式解謎遊戲，在雲品依照線索尋找月亮，順利闖關者即有機會抽中雲品經典山景房平日住宿券乙張。中秋節當日入住，還加碼推出「冰皮月餅DIY」，每房可享免費體驗乙次。

品文旅礁溪則是在9月13日至9月15日辦理手作綠豆糕體驗，每房住客可享免費體驗乙次，名額有限額滿為止。同時舉辦中秋搶狀元活動及擲骰遊戲，優勝者即有機會獲得中秋糕餅或中秋月餅禮盒乙份。紅葉谷綠能溫泉園區於中秋佳節主打「暖心暖湯．擁抱紅葉」，自9月14日至9月22日凡是到園區內與幾米裝置藝術合影，並於google打卡留下五星好評，即可享尋星廚房特製的「夢來紅葉餅」乙份。此外，加碼於9月14日至9月15日舉行中秋搶狀元活動，中秋節可到紅葉谷與幾米裝置藝術一起度過不一樣的佳節時光。