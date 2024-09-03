總統府提供

台灣能否穩定供電備受產業界關注，副總統蕭美琴今天表示，儘管台灣產業面臨一些挑戰，像是人力不足問題，應加強產業的人才培育，我們也期待有穩定的能源供應，產業持續擴張的過程中，AI應用需要更多算力，政府會持續做大家的後盾，努力讓臺灣更好。

「第20屆金根獎」獲獎廠商今天由台灣產業科技推動協會理事長涂醒哲率領，在經濟部次長連錦漳陪同下，赴總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴表示，這兩天臺灣產業領域非常熱鬧，因為SEMICON Taiwan國際半導體展有許多來自全世界的貴賓，她告訴他們，臺灣不只是晶片產業，許多其他產業也都是世界級的。

她近期參加AI展或生技展，感受到整個臺灣產業的活力，讓她對臺灣未來經濟及產業發展更有信心；也看到臺灣克服萬難、鼓勵新創、自由的環境，讓百工百業都有發展空間。

蕭美琴提到，我們要與世界接軌，產業的腳步有時走得很快，有些產業也需要政府幫忙，因此政府這幾年很積極與各國進行貿易談判，並取得新進展。「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署，後面還有第二、第三階段，希望在政策面給予產業更多支持。

她說，我們與美國談臺美雙重課稅減免，就是希望所有產業，不論美商或臺商，都有更公平及合理的稅務環境；近期也與東南亞國家、加拿大及英國等簽署投資或貿易等相關協議，協助產業願意根留臺灣，並向全球發展。

她期盼未來不只「Made in Taiwan」，還可以「Branded in Taiwan」，全世界都是我們的市場，有充分的機會讓大家發揮，她也以臺灣產業為榮，「大家都是讓臺灣持續穩健發展的動能」。

蕭美琴強調，儘管我們會面臨一些挑戰，像是人力不足問題，部分人力短期內難以用AI替代，因此應重視技職及大學以上的教育，加強產業的人才培育。我們也期待有穩定的能源供應，產業持續擴張的過程中，AI應用需要更多算力，政府會持續做大家的後盾，努力讓臺灣更好。

她肯定根留臺灣的產業「都是我們的驕傲」，期盼透過大家讓世界看到臺灣，讓臺灣成為全世界可信任、可信賴的品牌，她相信大家的成功，也將開拓下一個世代產業全球發展的機會。