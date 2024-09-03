群電表示，第3季旺季不算很強，但群電積極提升重點產品的市場率、持續優化產品組合，使得PC相關和雲端智能應用在8月營收均較上月及去年同期有明顯提升，尤其智慧低碳整合平台(智慧建築/智慧工廠解決方案)營運持續增速，營收較上月成長8成，跟去年同期相比更是翻倍成長。

群電今年前8月合併營收達236.86億元，年減1%，群電表示，公司預計在十一長假前會有一波備貨潮，9月份營收可望續強，看好第3季營收可望季增雙位數，單季營收也將重返年增軌道，今年前8個月營收仍較去年小幅衰退1%，公司從本季開始急起直追，很有機會在9月把落後的進度補上，第4季將力拼營收年增，目標2024年達到全年營收和獲利雙成長。

大陸國產3A級遊戲大作《黑神話：悟空》上市後爆紅，市場看好可望帶動電競筆電電源，群電表示，8月的確觀察到中國市場在200W以上筆電電源的拉貨動能增強，對公司筆電電源的ASP跟毛利率都有正面助益，接下來公司會密切觀察遊戲影響是否能擴展到全球市場。

群電指出，今年上半年電競筆電缺乏新產品及熱門遊戲刺激，銷售略顯低迷，黑悟空遊戲畫面精美，對PC硬體需求高，遊戲爆紅有機會推動整體PC硬體需求升級，也可能帶動帶動更多3A遊戲開發，加上明年上半年配備NVIDIA新世代GPU的電競筆電即將推出，這些有利因素都有望擴大接下來電競筆電換機潮的力度，帶動高階電競筆電電源的瓦特數較上一代提升；整體而言，群電認為，明年筆電電源的市況可期，大瓦特數筆電電源也有望再創高峰。

另外，有關大家關注的伺服器／HPC電源業務，群光電能表示，針對於AI伺服器電源的主流產品，公司在3-5.5KW不管單顆PSU或系統級產品線都已到位。目前3-4KW產品訂單持續穩定成長，而66KW powershelf 產品(12顆5.5KW電源產品構成)在8月份已成功送樣給客戶端測試中，進度順利。公司預期在AI伺服器產品線齊備後戰力將大幅增強，明年在新客戶、新產品疊加效應下，伺服器／HPC 電源營收有望進入快速成長期。