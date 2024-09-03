筆袋涵蓋了六甲區公仔藝術吉祥物，背面還設計有六甲區特有的夏季候鳥八色鳥。（六甲區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市六甲區長陳啓榮擅長寫詩、寫詞，5年多來帶領公所推展地方文創，除了出版了一系列富有六甲歷史人文的書籍及觀光摺頁地圖外，還創作出各式文創品，今年製作文創筆袋送給每位小一新生，上面印製六甲6隻吉祥物公仔，這些筆袋不僅實用，還能讓學童在使用中更了解家鄉。

陳啓榮文采好，去年公所針對兒童出版的繪本，每頁親題詩詞，不少鄉親都說他是「被公務耽誤的作家」。因學教育出身，他認為，文化才能歷久彌新、傳承永久，因此運用在地美景及特色製作多樣化的文創品來行銷六甲。

他提到，這次送給國小新生的筆袋涵蓋了六甲區公仔藝術吉祥物，背面還設計有六甲區特有的夏季候鳥八色鳥，口銜本區產業愛心logo，象徵著對新入學學童未來學習道路的美好祝福。

六甲國小校長蘇淑娟表示，這些筆袋兼具實用與創意，收到筆袋的新生們都非常喜愛這份充滿在地特色的開學禮物。

陳啓榮說，感謝南六基金會黃清山董事長對六甲藝文經費的支持與投入，未來公所將繼續出版更多關於六甲歷史文化的特色作品。