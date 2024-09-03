民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院昨（2）日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。國民黨立委徐巧芯則拿此案與桃檢辦前桃園市長鄭文燦涉貪案相比，質疑北檢過去常以栽贓、羅織罪名等方式辦大人物，至今連辦案能力都失去了嗎？

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》中指出，此事最丟臉的是北檢，因該案查了很久還約談一堆人，卻連700萬或170萬都搞不清楚；另外，徐巧芯痛批，北檢還當庭欺騙北院，導致北院羈押前台北市副市長彭振聲的原因是台北市都委會執行祕書邵琇珮疑似畏罪潛逃，未料邵僅是出國玩。徐巧芯痛批，北檢到底在該案中蒐集到什麼證據？

徐巧芯進一步表示，從北檢辦柯文哲案與桃檢辦鄭文燦案就可看出兩者是天壤之別，並提到桃檢以白手套將500萬元放入黑色手提袋丟在官邸會客室桌下，鄭文燦卻以「木盒」返還，抓出鄭文燦犯案關鍵；然而，北檢卻連不明金流是700萬還是170萬都說不清楚，還將不確實資訊放出毀人設。

徐巧芯透露，北檢過去很常以栽贓、羅織罪名等方式辦大人物並升官，但她就上述事件質疑，北檢難道連辦案能力都失去了嗎？

另外，針對柯文哲稱不知道京華城容積840％一事，徐巧芯直言，京華城容積率從392％到560％時就已是大案，最後上升到840％，難道時任台北市長的柯會不知道？並強調若柯真的不知情，也表示柯當時沒有掌握北市重要訊息。

★未經判決確定，應推定為無罪。