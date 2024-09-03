新北市板橋區板城路與華香橋路口，3日下午1時許，發生一起疑似車速過快，過彎導致車輛重心不穩翻覆的車禍，當時一輛混凝土車原本行駛在板城路上，要左轉華香橋時，疑似車速過快重心不穩，結果車體直接向右側翻，直接側躺在華香橋上，所幸駕駛沒有受傷，民眾發現也立即報警處理。

警方表示，林姓駕駛（59歲），酒測值為0，沒有受傷，此翻車事故初步辦定為左轉彎失控導致，所幸當時車輛右側沒有其他車輛，否則後果不堪設想，而車禍現場已找大型吊車到場排除，車輛翻覆佔據一個車道，詳細車禍原因還有待警方調查釐清。