蔡力行也不諱言地指出，AI世代是大好機會，但也面臨許多挑戰，聯發科與生態系夥伴緊密合作，積極往GAI運算領域持續努力。。
蔡力行表示，AI時代對IP、Fabless、晶圓代工等業者皆是大好機會，他也期許台廠能把握先機，並強調聯發科準備好了，但還需要更多生態系統的協助。
聯發科(2454)執行長蔡力行出席imce科技論壇時表示，公司積極多面向擴展運算晶片領域，除了智慧型手機之外，車用及AI晶片也持續布局，並對台灣半導體供應鏈完備表示大力肯定，包括台積電(2330)、日月光投控(3711)及各類型OEM／ODM大廠，均提供聯發科成長絕佳的機會。
蔡力行也不諱言地指出，AI世代是大好機會，但也面臨許多挑戰，聯發科與生態系夥伴緊密合作，積極往GAI運算領域持續努力。。
蔡力行表示，AI時代對IP、Fabless、晶圓代工等業者皆是大好機會，他也期許台廠能把握先機，並強調聯發科準備好了，但還需要更多生態系統的協助。
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