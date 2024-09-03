蔡力行也不諱言地指出，AI世代是大好機會，但也面臨許多挑戰，聯發科與生態系夥伴緊密合作，積極往GAI運算領域持續努力。。

蔡力行表示，AI時代對IP、Fabless、晶圓代工等業者皆是大好機會，他也期許台廠能把握先機，並強調聯發科準備好了，但還需要更多生態系統的協助。