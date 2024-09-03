經濟部表示，雙方將活絡無人機技術研發和供應鏈及半導體設備合作，善用台灣及亞利桑那州的堅強科技實力，培訓更多優秀人才，同時在既有合作基礎上，深化雙方策略夥伴關係，提升產業競爭力。

陳佩利表示，目前全球無人機產製以中國大疆創新為大宗，中國無人機在商用市場高達6至7成，基於國家安全考量，台美應致力打造無人機「非紅供應鏈」。經濟部產發署已推出計劃，補助籌建無人機關鍵模組，如通訊、酬載、飛控與地面通訊模組，以及AI影像辨識等相關技術，旨在提升台灣在全球經濟的關鍵地位，並推動台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

另外，陳佩利指出，台灣已在嘉義成立亞洲無人機AI創新研發中心，打造無人機重鎮，集結30多家業者，以合作方式整合資源，解決共通性問題，相信透過和亞利桑那州建立合作平台，可以突破更多無人機的技術難題。

最後，陳佩利說，希望與亞利桑那州強化半導體設備方面的合作，台灣晶圓代工能獲得國際重視，聞名全球的美國半導體設備材料，是不可或缺的技術尖兵，強化台美半導體設備合作，將進一步夯實晶片生產的基石。此外，隨著半導體市場逐漸擴增，人才需求的問題也開始浮上檯面。台灣有堅強的學研實力，包括工研院和諸多大學院校都以培育半導體人才聞名，亞利桑那州高科技實力堅強，相信透過雙方人才交流與培訓合作，將進一步紮實人才根基。

Sandra Watson廳長則表示，次來台訪團成員有許多高等學府的學生，並與台灣工研院、及陽明交通大學進行高科技人才交流，期待雙方在這次參訪中產生更多火花，促進台灣與美國亞利桑那州產學研單位的未來合作機會。美國相當重視無人機和半導體設備的發展，未來和台灣攜手合作，效果將更加顯著。