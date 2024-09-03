九州人口1300萬左右，佔日本總人口1成，經濟部長郭智輝今天表示，為了要把我國AI軟體應用排名擠進世界前三名，可以去跟九州整合，把市場擴大到5000萬人，再加上雙方醫療、科技上都很強，合作起來會比其他國家快。

郭智輝3日出席全球招商活動表示，台灣未來大家都看好，他的目標是要把AI軟體應用排名25名往前，在2028年達到世界前三名。而我們最有機會的是在醫療上面，例如馬偕醫院就說，最難的腦部開刀，如運用AI可以去除所有風險。

「市場定義成就」郭智輝說，AI創新基礎應該在要在5000萬人口區域發展， 但台灣目前只有2300萬，如可再結合九州，加起來就是5000萬，雙方去整合推動。在醫學醫療技術上，兩個國家這領域都非常強，科技人才、醫學人才都非常緊密，兩國AI應用起來，會比其他國家更快。

九州向來被稱為「矽島」，相關半導體廠商超過千家，產值7600多億日圓，佔日本市場44％。另外生技、醫療也不錯，東九州醫療谷特區正在進行

產官學合作。

不過郭智輝說與九州的整合，不是靠政府制式的去簽MOU。最重要還是自然整合交流，尤其是民間企業整合，雙方可用策略聯盟方式去做大市場。