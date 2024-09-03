58歲陳男1星期前接到LINE上頭像為妙齡女郎的陌生人要跟他交朋友，在對方的溫柔攻勢下，陳男同意開立新帳戶供對方匯款，差點成為詐騙集團洗錢幫凶。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

58歲陳男差點成為詐騙集團洗錢幫凶，所幸經警方分享多項案例、極力勸說後，打消陳男臨櫃申辦開戶念頭，成功阻詐。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

58歲陳男1星期前接到LINE上頭像為妙齡女郎的陌生人要跟他交朋友，對方不斷傳訊表示不在乎經濟及年齡 ，只「想找到一位心靈相通的人」，「9月初回台灣我們見面」，在對方的溫柔攻勢下，陳男同意開立新帳戶供對方匯款，差點成為詐騙集團洗錢幫凶。

1星期前，陳男在LINE上認識1名妙齡女郎，對方自稱姓陳，是台灣人，現在居住在大陸，陳女表示，想花錢投資舞蹈公司，但她在台灣的帳戶無法使用，需要陳男申辦新帳戶，以便投資的金錢可以轉入。

陳男雖存疑二人素未謀面、在LINE上交往才1星期，進度未免太快，但在對方柔情話術下仍聽從指示在2日上午前往銀行臨櫃開戶，所幸行員機警察覺有異，通報警方前往了解，經警方分享多項案例、極力勸說後，打消陳男臨櫃申辦開戶念頭，成功阻詐。

無獨有偶，同日下午，另一銀行也通報有民眾疑似遭詐，警方到場了解，77歲陳男表示，其LINE上有林姓友人，自稱是彰化縣政府員工，是他業務上對口舊識，因手機遺失所以重新加入陳男為好友，臨時要周轉借錢，陳男不疑有他，臨櫃要匯款20萬元，經行員發現所匯之帳戶有異，通報警方到場勸說，經查陳男帳戶內尚有26萬元，警方成功攔阻詐騙總金額46萬元，保住民眾血汗錢。

溪湖警分局長蔡宏澤呼籲，網路交友要謹慎，遇有陌生訊息請勿理會，說到關鍵字「錢」或是匯款，那就肯定是詐騙。請民眾遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，並撥打110或165反詐騙專線諮詢，才能確保財產安全。