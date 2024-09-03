前台北市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城爭議，柯2日堅稱今年3、4月才知道京華城容積率840％，遭台北市議員質疑，社民黨議員苗博雅早在2021年就質詢此事，立院民眾黨團主任陳智菡則駁，當時並沒有算出840％的數字。苗博雅炮轟，他的猜題準確率100％，但陳卻怪他沒有說出題的大範圍，「你肚子餓是不是要我餵你才知道要吃飯啊？」

苗博雅指出，法院裁定的新聞稿中明載，「就系爭20％之容積獎勵，其客觀上確有違法之情形」、「本案關鍵在於：被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20％之容積獎勵係屬違法。」而他在2021年11月11日質詢中，就明確提出「20％自創容積獎勵沒有法律依據」。

他批評，他的質詢精準命中現在檢察官和法院認定違法的20％，猜題準確率100％，以補習班的角度，是完全命中考題。但陳智菡現在卻怪他沒有說出題的大範圍，「你肚子餓是不是要我餵你才知道要吃飯啊？」

苗博雅大酸，他只是議員，早就提出警告且精準命中問題點，卻遭責怪和攻擊；柯作為市長，為違法決議蓋章，卻什麼都不知道，還被當成寶貝，原來台北市長這麼好當。陳智菡洗腦小草，把講真話的人當敵人，身邊剩下只會逢迎拍馬，手尾錢變腳尾飯的沒料仔，整天不會解決問題，只會咬提出問題的人，難怪柯會被輔佐到1本爛帳，什麼都不知道。