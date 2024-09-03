台灣近年掀起「存股」風潮，高股息股票、ETF與權值股成為吸金大王，在資金簇湧下，股價走揚升至高峰。不過，「存股」並非毫無風險，即使是老牌公司、或者曾經風光一時的上市企業，都可能因經營不善而虧損下市，「存股」變成「存骨」。房市專家何世昌表示，上市公司股價會隨著公司營運與產業發展狀況而大幅波動，「存股族」需時常追蹤企業營運情況，若投資不慎便有淪為壁紙的風險，建議投資人應重視資產平衡配置，若缺乏足夠精力追蹤股票投資標的，不妨將「存股」改為「存房」會更為穩健。

今年首支將下市的股票是「華冠通訊」，華冠曾為手機代工大廠，股價最高一度漲至105.59元，如今淪為雞蛋水餃股，因虧損累累而下市。

事實上，台股幾乎每年都有公司下市，例如2006年的台東企銀、2007年的中華商銀、2008年的歌林、2017年的復興航空、2019年的華映、2022年的台開等，都是全台知名的大公司，可是都擋不住時代的浪潮衝擊而下市。

其中，台東企銀最高股價曾飆到660元，因公司財務遭到淘空而走下坡，最後股票遭到下市窘境。又如台灣傳統家電大廠歌林，即使聞名全台，也因經營不善而在2008年下市。或者像營業額曾達到7百億元的華映，曾經是「面板五虎」之一，孰料老虎變病貓，最後走下歷史舞台。

何世昌指出，「存股」標的若是營運穩健的好公司，獲利會頗為可觀，但若存錯股，最慘的情況是變成一文不值的壁紙。反觀房地產遇到景氣不佳時房價雖會下跌，但至少房子還在，而且只要長期持有，熬過景氣衰退周期後便會走上復蘇軌道，先前下跌的房價往往會漲回來，所以長期而言漲多跌少，雖然獲利幅度可能不及股市，但房地產低風險、穩定的特定很適合一般民眾。