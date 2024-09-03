華友聯3日公布8月營收13.38億元，年增1271％，累計今年前8月營收46.01億元，年增1853％。

華友聯執行副總理吳家德3日表示，8月單月營收衝高，主要是台南的大樓建案CASA、以及高雄大樓建案NeXT21，這兩個建案交屋入帳所致。

他說，如果依照進度，8月入帳金額應可達到15億元的規模，但因受到銀行延後撥款的影響，大約1億多元，要等到9月才會入帳。

華友聯歷年營收新高是2022年的39.39億元，不過，今年前8月累計營收已達46.01億元，已刷新全年營收的紀錄了。

法人表示，華友聯今年上半年營收20.41億元，營業毛利約48.02％，營業淨利29.66％，每股稅後純益5.48元，而光是今年前8月累計營收，就已有46.01億元，等於是上半年的倍數，如以上半年的營業淨利推估，華友聯今年前8月的每股稅前淨利至少10元。

法人說，華友聯的CASA，雖然只剩20多戶尚未入帳，未來可貢獻營收的金額較少，但，如果加上總銷金額大約75億元、已售出60％的NeXT21，二者已售出金額合計大約60多億元來看，扣除已陸續入帳的部份，未來還有10多億元可以入帳，因此，今年營收預估上看60億元。