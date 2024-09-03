持續數週的旱情之後，中國北方農民對今夏季突如其來的暴雨毫無防備，農田被大雨淹沒，茄子、黃瓜和捲心菜等農作物幾近絕收。蔬菜產量大跌導致大陸各地菜價飛漲，有些品種漲幅高達4成，創下5年來最高水平，這些年因經濟放緩而收入減少的民眾更是大呼吃不消。

《紐約時報》指出，在距北京290公里的石家莊，有農民在8月下旬把一段影片發到了社群媒體上，影片中顯示連日暴雨加上水庫洩洪，農田成為一片爛泥。大陸季節性洪水比往常早了2個月來到南方，並往較為乾旱的北方和東部省份蔓延，天氣意外的變化讓許多農民措手不及。

報導說，突如其來的暴雨讓大陸各地蔬菜價格飛漲，有些漲幅達到40%，為5年來的最高水平，這些年收入大幅減少的消費者則大呼吃不消。

中共領導人習近平7月下旬緊急召開政治局常委會議，部署防洪救災工作，以減少農業損失，保障糧食安全。其他高級官員也頻繁地出現在視察救災和防洪設施的報導中。

報導指出，中國是世界上最大的糧食進口國，要用不到世界1/10的可耕地來養活近世界1/6人口，而由於大量使用化肥和環境污染，中國可耕地的面積逐漸縮小與退化，大眾農民向城鎮遷移，務農人口快速減少。

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極端天氣已經成為又一項挑戰。報導引述中國水利部截止7月底的數據顯示，今年江河發生的洪水數量是自1998年有資料統計記錄以來最多的。此外今年還錄得至少是自1961年以來最熱的7月。這種天氣現象預計將變得更加頻繁。

中國應急管理部的自然災害報告說，今年7月的自然災害給大陸各地造成了重大的經濟損失，其中約90%是暴雨和洪水造成的，農作物受災面積約2420千公頃。在影片部落客上個月發布的影片中，中國北部和東部地區的消費者抱怨了茄子、豆角、黃瓜的價格，「太貴了——誰吃得起？」

報導指出，自新冠疫情暴發以來，中國已在應對經濟增長放緩上面臨困難，有時還出現了價格普遍下跌的情況，即所謂的通貨緊縮。但當食品價格上漲時，消費者花在其他商品上的錢會減少。

今年7月，中國已下達了5.46億元農業生產防災救災財政撥款，其中大部分撥給了糧食生產省份和南方省份的抗洪救災工作。政府已派專家組去指導田間排水工作，教農民如何清除葉子上的污泥，並提供農民緊急救援種子，但這可能還不夠。專家分析說，「由於中國許多地方的地理位置不同，有些地方8月底播種新作物，秋收之前也許來不及成熟」，「這些地方的官員們正在考慮為受災最嚴重的農民提供救助的問題。」