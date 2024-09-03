中信金、台新金雙龍搶親新光金戰火愈打愈烈，金管會銀行局副局長童政彰3日坦言，近二周的確已收到2、30件相關金控的股東、員工等不同利害關係人表達意見，主要陳情分二塊，一是詢問法規面、二是問金控相關問題，金管會將依陳情流程來處理。至於中信金申請公開收購案還在審查中。

金控併購三角戀已掀起一場混戰。新郎中信金、台新金雙方你來我往透過法說會、記者會隔空激戰，新娘新光金小股東則成立自救會，呼籲廣大小股東透過金管會信箱表達意見，防止過去「收購委託書搶董事席次」事件再次發生，新光金甚至有股東提告，認為換股比例不合理，損害股東權益。

童政彰指出，目前的確在二周內收到二、三十件與併購案相關的利關人陳情案件，但每個人所陳情的意見，金管會不宜揭露，至於中信金、新光金、台新金近期股價波動大，證交所對證券市場都有相關監理機制。

童政彰指出，對於陳情案，金管會會依陳情流程來處理，每案陳訴內容不一樣，舉例來說，若是問法規的，金管會就會依法規面來回答，有的需要金融機構說明的就會轉給金融機構來回答。

至於近期舖天蓋地的學者專家投書，童政彰指出，為維持金融市場發展，市場參與者也要有所認知，對於學者的言論、媒體報導，金管會不宜也不會回應，就是依法行政。

中信金在8月26日送件申請公開收新光金，目前需要補件嗎？童政彰指出，還在審查中，會依法進行相關審查。