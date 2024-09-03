台中一名在夜店上班的30歲戴姓男子，去年趁辣妹女同事在包廂工作閒聊時，伸手觸摸女同事胸部，因此被依性騷擾罪，判處其拘役35日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，戴男此前因涉及公共危險罪，被判處有期徒刑4個月，並於民國110年3月9日以罰金抵刑後執行完畢。然而，他不僅未悔改，竟在去年11月28日凌晨4時20分許，在台中南屯區他任職的夜店內，再度行為不端。當時他與同事A女在包廂內閒聊，卻突然動起歪念，趁A女不注意之際，竟然伸手觸摸其胸部長達數秒。A女受到驚嚇急欲離開，戴男這才收手。

法院審酌，戴男在A女毫無防備的情況下進行性騷擾，不僅侵害了他人身體自主權，也給A女留下了深刻的心理陰影，對社會風氣更是造成惡劣影響。考量到戴男犯後坦承犯行，法院依性騷擾防治法第二十五條第一項前段之性騷擾罪，判處拘役35日，可易科罰金。可上訴。

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