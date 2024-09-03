Synology 技術服務部協理蔡孟儒表示：「Synology 一直致力於提供全方位的技術支援，涵蓋從基礎產品使用指導到複雜系統部署等各個層面。我們新推出的AI客服系統旨在顯著縮短基礎諮詢的回應時間，使我們的專業技術支援工程師能夠將更多精力投入到需要即時處理的複雜案件中。」

Synology 的AI客服系統採用了先進的檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）架構。該系統以公司過去累積的數百萬筆全球客戶技術服務記錄為基礎，經過嚴格的資料去識別化處理後，建立了一個龐大而豐富的知識庫。當客戶提交技術支援請求時，系統能夠自動從這個知識庫中擷取相關的疑難排解方案和洞見，迅速生成回覆內容。

這套AI系統的一大特色在於其持續學習和自我完善的能力。通過不斷地檢索、生成、調整與學習，系統能夠持續提升回覆的精準度和相關性。每一次的客戶互動都成為系統學習和改進的機會，確保最終提供給客戶的是最準確、最有價值的技術支援內容。

隨著Synology AI客服系統的正式上線，客戶將能體驗到前所未有的快速回應。根據初步數據，在某些情況下，回應速度最高可提升至原先的 20 倍。這意味著客戶能夠更快地獲得所需的技術支援，大大減少等待時間，提高問題解決效率。

Synology 的AI研發團隊並未就此止步。他們正在持續努力，進一步提升 AI 技術的精準度和適用範圍。目標是讓系統能夠應對各種不同複雜度的產品問題和技術困難，為全球用戶提供更全面、更專業的支援服務。

蔡孟儒補充道：「通過這套創新的 AI 客服系統，我們能為全球Synology用戶帶來更安心、更高效的資料管理應用體驗。這不僅提升了我們的服務品質，也為整個產業樹立了新的客戶服務標準。」

Synology將持續投資於AI技術的研發和應用，致力於在產品創新和客戶服務兩個方面都保持領先地位，為用戶創造更大的價值。