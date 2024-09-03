對於賽車領域有研究的神通電腦副總經理苗華斌在論壇中指出，AI技術的應用已經進入賽車領域。據了解，目前AI能幫助提升賽車的競爭力，用來蒐集各賽車數據表現的實體感測器加入AI系統後可透過機器學習改善問題，提高競爭力，並節省人力、時間和金錢成本。

eLAND意藍資訊創辦人暨總經理楊立偉分享，企業發展AI並不在於追求「全知全能」，而是在企業內部安全運作的基礎上，利用AI模型進行資訊蒐集、解決多國語言翻譯、調用企業內部各部門資料，或者像是新一代客服機器人也是透過生成式AI來執行的，大幅提升企業的運營效率，而eLAND則是運用AI來做輿情分析和知識管理。他認為，未來生成式AI的重點將是理解而非僅僅是生成，而是理解，未來兩年內，生成式AI可能會徹底改變我們對真實與虛擬的認知。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵指出，AI技術將打破現有的框架和方法，就像森林大火一樣，徹底改變我們的認知，而台灣企業應抓住這一波技術變革的機遇，強調台灣在這方面有巨大的潛力。

SEAbizs出海智慧董事長暨執行長林平康指出，在跨境電商領域，台灣企業不能再保有舊有模式，而是要將AI應用在LKM（物流、商品、生產速度）領域，包含跨境物流機器人、生成式AI應用等，都是台灣企業少有使用，但很值得挑戰的賽道，在執行性、架構性和多元性創新方面，建議多看東南亞市場，未來三年還有機會可以做更多落地場景應用。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨對AI泡沫的觀點表示反對，他認為，生成式AI的潛力巨大，不只是一時的風潮，並且在未來的10～20年內，AI將解決許多目前無法解決的問題，如太空探索問題和氣候變遷等。台灣應該利用AI來改善百工百業的工作效率，特別是中小企業，GenAI應該可以做到「軟硬兼施」長期的發展。