新華社報導，黑龍江省鶴崗市3日召開天然石墨高質化利用成果發布會，中國五礦集團有限公司王炯輝科研團隊攻克石墨高溫純化關鍵技術，成功開發出純度達到99.99995％以上的超高純石墨產品，顯示著大陸超高純石墨產品達到國際領先水準。

超高純石墨指含碳量達99.99％以上的石墨，具有自潤滑性好、導電性好、耐腐蝕耐高溫、化學穩定性優良等特點。

王炯輝科研團隊突破行業傳統設計，聯合業內領先裝備製造企業自主研製開發連續式石墨純化工藝及裝備，通過物理化學提純、低溫高溫連續提純、超高真空提純，多種技術組合的梯次提純，將石墨純度從95％提升到99.99995％以上，並保持產品品質穩定。難能可貴的是，合理的聯合工藝路徑，使產品在生產成本上具有顯著優勢。

中國五礦擁有全球較大的鶴崗雲山石墨礦，已建成年產20萬噸石墨選廠和深加工產業鏈。在超高純石墨產品的應用上，王炯輝團隊正在加快研發高端負極材料、核級石墨、以及半導體用石墨等碳基材料產品。