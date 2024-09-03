由於日本可能加入美國禁止中國半導體設備獲得售後服務的行列，中國已向日本提出警告，將對執行美國對中限制政策的日企進行嚴厲的制裁，制裁方式可能包括切斷日本汽車製造所需要的關鍵礦物。

美國財經媒體引述據知情人士透露，豐田（TOYOTA）公司私下告訴日本官員，中國可能會通過切斷日本汽車生產的關鍵礦物的獲取，來應對日本的半導體管制措施。由於豐田是日本最重要的公司之一，它深度參與了日本的晶片政策的制定，部分反映在它投資了台積電在日本熊本建造的晶圓廠。這使得它的擔憂成為日本官員的主要考慮因素。

豐田的擔憂並不是沒有歷史先例。在2010年，中日雙方在東海海域發生摩擦後，中國暫時停止了對日本稀土金屬出口。此舉震動了日本的電子行業，並有影響了日本使用中國稀土生產的高功率磁鐵的全球供應。此後，日本在減少對中國稀土進口的依賴方面取得了喜憂參半的成果。

《芯智訊》指出，去年以來美國持續向日本施壓，要求日本對包括東京電子（Tokyo Electron）在內的公司對售予中國先進半導體設備施加更多限制，這是美國遏制中國半導體發展政策的一部分。

知情人士表示，美國高級官員一直在與日本同行合作制訂策略，以確保日本企業不會因為執行美國政策而發生關鍵礦物缺乏的問題，特別是在去年中國對鎵、鍺和石墨實施了出口管制措施。美國拜登政府有信心緩解日本的擔憂，並預計在今年年底前與日本達成協議。

報導說，美國可能還會有更激進的選擇，比如行使被稱為「外國直接產品規則」（FDPR）的權力，使得美國能夠對外國產品實施長臂管轄。此一規則將使任何用到受管控的美國軟體或技術的產品都要受到美方的管制，不論這些產品是在哪一國生產。到目前為止，美國尚未援引這一規則來對付日本和其他主要盟友，因為很多國家認為此一規則過於嚴厲。

不過，由於日本首相岸田文雄計畫本月辭職，今年11月又有美國總統大選，這也使得雙方達成任何協議的時機都變得更加複雜。日本經濟產業省、東京電子與美國商務部對此問題都未立即置評。